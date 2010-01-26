6-7 січня у Харкові зіграють збірні України та Італії з тенісу

16:18, 26 січня 2010
Харьків
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Гра на Кубок Федерації – склади команд

Харків. 26 січня. УНІАН. 6-7 лютого в Харкові у Палаці спорту «Локомотив»  відбудеться чвертьфінальний матч Кубка Федерації в Першій Світовій групі між збірними України та Італії, повідомляє Kharkiv EURO.

Сьогодні сталі відомі склади обох команд.

Збірна України:

Олена Бондаренко

Катерина Бондаренко

Вікторія Кутузова

Марія Коритцева

Капітан: Володимир Богданов

Збірна Італії:

Флавія Пеннетта

Франческа Скьявоне

Сара Еррані

Роберта Вінчі

Капітан: Коррадо Баррацутті.

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