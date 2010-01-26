6-7 січня у Харкові зіграють збірні України та Італії з тенісу
16:18, 26 січня 2010Харьків
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Гра на Кубок Федерації – склади команд
Харків. 26 січня. УНІАН. 6-7 лютого в Харкові у Палаці спорту «Локомотив» відбудеться чвертьфінальний матч Кубка Федерації в Першій Світовій групі між збірними України та Італії, повідомляє Kharkiv EURO.
Сьогодні сталі відомі склади обох команд.
Збірна України:
Олена Бондаренко
Катерина Бондаренко
Вікторія Кутузова
Марія Коритцева
Капітан: Володимир Богданов
Збірна Італії:
Флавія Пеннетта
Франческа Скьявоне
Сара Еррані
Роберта Вінчі
Капітан: Коррадо Баррацутті.
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