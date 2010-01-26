БЮТ скликає партії Харківщини під своє крило

Харків. 26 січня. УНІАН. Блок Юлії Тимошенко закликає об’єднатися всі політичні партії для проходження в Харківську міську та обласну раду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Харкові повідовив народний депутат України від Блоку Юлії Тимошенко, голова штабу БЮТ у Харківській області Олександр ФЕЛЬДМАН.

«Ми готові до об’єднання, ми готові розглядати всіх разом, всіх окремо, тих, хто бажає сповідувати демократичні принципи, бажає нам допомагати, будь ласка, ми відкриті до всіх», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

На думку О.ФЕЛЬДМАНА, жодна політична сила окремо не зможе пройти до Харківської міської ради й створити опозицію.

«Зараз ми пропонуємо всім нашим виборцям, всім харків’янам, незалежно від того, за кого вони голосували в першому турі, подумати про це і зрозуміти, що майбутні вибори у травні до міської ради будуть далеко непростими, і як би не домовилися на горі наші політичні лідери, у будь-якому разі окремо жодна політична сила, яка брала участь у першому турі, не пройде самостійно в міськраду», - наголосив нардеп.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, головним критерієм можливості співпраці буде професійна компетентність представника іншої політичної сили.

«Якщо професіонал у земельних відносинах, то треба ввести його в земельну комісію. Ми не будемо звертати увагу на політичну силу, ми будемо говорити тільки про професіоналізмі, тільки про професійних людей, які живуть тут, люблять Харків і бажають працювати», - наголосив О.ФЕЛЬДМАН.

Депутат закликав об’єднатися всі «непрохідні» політичні партії для входження у місцеві ради з метою лобіювання інтересів своїх виборців

«Об’єднавшися всі разом під демократичний лозунг, під ТИМОШЕНКО, ми можемо набрати достатню кількість депутатів. Нас буде п’ятнадцять, і ще п’ятнадцять, припустімо, додасться», - зазначив бютівець.