Тимошенко прибула до Харкова з робочим візитом
10:07, 03 лютого 2010Харьків
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Премєр поговорить з молоддю
Харків. 3 лютого. УНІАН. Кандидат на пост Президента, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО прибула до Харкова з одноденним робочим візитом.
Як передає кореспондент УНІАН, після приземлення літака в місцевому аеропорту Ю.ТИМОШЕНКО відбула на зустріч з молоддю до Палацу студентів Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого.
Прем’єр планує, зокрема, вручити харків’янам ключі від квартир, а також обговорити питання кредитування молодіжного будівництва в Україні.
Очікується також, що Ю.ТИМОШЕНКО виступить сьогодні на обласному телебаченні.
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