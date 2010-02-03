Тимошенко прибула до Харкова з робочим візитом

Харків. 3 лютого. УНІАН. Кандидат на пост Президента, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО прибула до Харкова з одноденним робочим візитом.

Як передає кореспондент УНІАН, після приземлення літака в місцевому аеропорту Ю.ТИМОШЕНКО відбула на зустріч з молоддю до Палацу студентів Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого.

Прем’єр планує, зокрема, вручити харків’янам ключі від квартир, а також обговорити питання кредитування молодіжного будівництва в Україні.

Очікується також, що Ю.ТИМОШЕНКО виступить сьогодні на обласному телебаченні.