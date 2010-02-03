Харківська облрада ще раз висловила недовіру Авакову

Харків. 3 лютого. УНІАН. Харківська обласна рада висловила недовіру голові облдержадміністрації Арсену АВАКОВУ.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення про недовіру губернатору депутати висловили сьогодні на 53-й сесії облради 5-го скликання. Із 107 присутніх у залі за це рішення проголосувало 105 депутатів.

Сам А.АВАКОВ не був присутній на сесії, і один з депутатів із зали вказав на порушення при висловленні недовіри, оскільки, за його словами, не було заслухано звіту губернатора.

Своє рішення депутати умотивували тим, що А.АВАКОВ, як вони вважають, використовує адміністративний ресурс під час виборів Президента України. У постанові вказано на «факти адміністративного тиску з боку Арсена АВАКОВА» та «незаконного втручання у виборчий процес».

Депутати звертаються до Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо прийняття рішення про відставку А.АВАКОВА.

Як повідомляв УНІАН, у 2006 році депутати Харківської облради висловлювали недовіру А.АВАКОВУ. Суд визнав тоді це рішення незаконним.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА