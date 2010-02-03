Аваков не хоче змагатися з Добкіним «у публичному деструктиві»

Харьков 3 февраля. УНИАН. Глава Харьковской облгосадминистрации Арсен АВАКОВ обратился с открытым письмом к городскому голове Михаилу ДОБКИНУ в связи с высказыванием мэра в адрес губернатора сегодня на сессии горсовета.

«Господин Городской голова!, - говорится в письме губернатора, - в сегодняшнем Вашем выступлении на сессии горсовета Вы были весьма эмоциональны, давая оценки своим политическим оппонентам и обсуждая факты, истинность которых сомнительна».

По словам А.АВАКОВА, «переходные моменты в политике Украины всегда насыщены эмоциями и, зачастую, не всегда отвечают законам здравого смысла и постулатам, по которым должно развиваться гражданское общество, и уж тем более такой город, как Харьков. Надеюсь, все мы, харьковчане, любим свой город и желаем ему только добра. Всегда – и в радости, и в трудные моменты, и в период выборов, и в трудовые будни. Поэтому отвечаю на Ваш призыв о неприменении админресурса с великим удовольствием: готов немедля подписать акт, манифест, универсал, публичное соглашение, заявление о полном, более того – тотальном отлучении от выборного процесса всех госслужащих, учителей, медиков, работников соцучреждений по всей территории области. Всегда за это выступал, выступаю и буду выступать - вне зависимости от должности и предпочтений».

«Не знаю, - пишет А.АВАКОВ, - кто Вам подбирает псевдофакты о применении админресурса со стороны структур, подчиненных облгосадминистрации. У меня же есть множество фактов админдавления структурами горисполкома, увы…».

При этом А.АВАКОВ заявил М.ДОБКИНУ: «Я не буду соревноваться с Вами в публичном деструктиве. Ведь выборы – соревнование за право служить!».

«Я, - пишет губернатор, - служу Харьковской области и людям, которых уважаю. И Вам желаю того же! Проведем выборы честно, адекватно и по закону!».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА