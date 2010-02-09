Ющенко вже не «приймає відставку» Авакова, а просто «звільняє» його

Харків. 9 лютого. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО змінив формулювання в тексті Указу про відставку голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, на офіційному сайті глави державиз’явилася нова редакція Указу № 116/2010: «Відповідно до частини дев’ятої статті 118 Конституції України звільнити АВАКОВА Арсена Борисовича з посади голови Харківської обласної державної адміністрації».

Як повідомляв УНІАН, Указ за цим же номером (№ 116/2010), опублікований увечері 5 лютого 2010 року, мав таку редакцію: «Відповідно до частини десятої статті 118 Конституції України прийняти відставку голови Харківської обласної державної адміністрації АВАКОВА Арсена Борисовича».

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого, після виходу Указу № 116/2010, А.АВАКОВ заявив, що вважає його незаконним, уточнивши пізніше, що «з високою вірогідністю» подасть у відставку після того, як отримає документ на руки. А.АВАКОВ повідомив, що не подавав заяви про відставку.

За інформацією заступника голови Харківської облдержадміністрації Сергія СТОРОЖЕНКА, станом на 8 лютого А.АВАКОВ не отримував оригіналу указу Президент України про «прийняття відставки».

Довідка УНІАН. 3 лютого Харківська облрада на 53-й сесії висловила недовіру голові облдержадміністрації А.АВАКОВУ. Питання про недовіру губернатору було внесене фракціями Партії регіонів і Комуністичної партії. За це рішення проголосували 105 депутатів із 107 присутніх (в облраді 150 депутатів). На сесії не було заслухано звіту губернатора. Своє рішення депутати мотивували, зокрема, тим, що А.АВАКОВ використовує адміністративний ресурс під час виборів Президента України.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 5 лютого 2010 р. підписав указ «Про відставку голови Харківської обласної державної адміністрації».

Як повідомляв УНІАН, у 2006 р депутати Харківської облради висловлювали недовіру А.АВАКОВУ. Верховний суд України скасував рішення облради як таке, що було ухвалене з порушенням.