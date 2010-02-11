Чи довіряють українці результатам виборів (опитування)

Харків. 11 лютого. УНІАН. Українці довіряють результатам президентських виборів, хоча й допускають фальсифікації. Такого висновку дійшли експерти Інституту Горшеніна на основі проведеного телефонного опитування на тему: «Підсумки другого туру президентських виборів».

Згідно з даними опитування, переданими агентству УНІАН, 68,4% українців довіряють результатам другого туру президентських виборів. Менше чверті - 24,3% - попереднім результатам Центральної виборчої комісії не довіряють, а 7,3% опитаним важко відповісти на це запитання.

Більше половини українських виборців (61,9%) не помітили ніяких порушень виборчого процесу в другому турі президентських виборів. Заявили, що були свідками порушень під час другого туру виборів, 12,5% респондентів, а 25,6% важко відповісти на поставлене запитання.

Майже половина респондентів (46%) вважають, що під час другого туру виборів мали місце фальсифікації. З них 32,1% вважають, що були фальсифікації, що не вплинули на результат виборів, і 13,9% упевнені, що фальсифікації вплинули на загальний результат виборів. Близько чверті українців (24,7%), навпаки, вважають, що вибори пройшли чесно, і майже стільки ж – 29,3% - важко відповісти на це запитання.

Більшість українців (67,8%) не вважають, що другий тур виборів можуть визнати недійсним через грубі порушення виборчого процесу. Допускають таку можливість тільки 12,9% опитаних, а 19,3% важко відповісти на це запитання.

Опитування проводилося 8-10 лютого. Усього згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів, старше від 18 років, у всіх обласних центрах України, Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.