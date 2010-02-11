У Харкові собака покусав господаря - від ран чоловік помер у реанімації

Харків. 11 лютого. УНІАН. У Харкові від власного собаки загинув чоловік 1977 року народження.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, трагедія сталася в середині дня в понеділок, 8 лютого, у приватному будинку в Червонозаводському районі Харкова.

За свідченням сусідів, у загиблого було два собаки – дорослий і цуценя, яких він погано доглядав і з якими поводився жорстоко. Ймовірно, це й дало наслідки. Захищаючи цуценя, дорослий собака покусав господаря. Після нападу чоловіка було доправлено до лікарні невідкладної медичної допомоги з численними рваними ранами ніг, де він за 3 години помер у реанімації.

Пса було застрелено, повідомила, повідомила Л.ВОЛКОВА.