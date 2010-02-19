Змінено дату засідання сесії міськради

Харків. 19 лютого. УНІАН. Змінено дату засідання сесії Харківської міської ради – депутати зберуться не 25 лютого, як повідомлялося раніше, а 24-го, інформує сайт міськради.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Михайло ДОБКІН.

Як повідомлялося, на порядку денному сесії – 40 питань, зокрема, про діяльність виконавчих органів у 2009 році, звіт про виконання міського бюджету-2009, про впорядкування найменувань, про внесення змін та доповнень до Програми приватизації та відчуження об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова на 2007-2011 роки.

Депутати також планують розглянути питання про встановлення доплати Харківському міському голові.