Україна створить новий транспортний літак

Харків. 24 лютого. УНІАН. Український авіаційний науково-технічний комплекс імені Антонова почав розробку проекту транспортного літака Ан-178, пише газета ”КоммерсантЪ-Украина”.

Ан-178 стане модифікацією пасажирського Ан-158 (Ан-148-200), який у перспективі має замінити застарілі Ан-26 і Ан-32. Ці літаки активно використовуються ВПС Росії.

За словами президента компанії ”Мотор Січ” В’ячеслава БОГУСЛАЄВА, проект Ан-178 передбачає внесення до Ан-158 змін, характерних для вантажних літаків. Зокрема, буде розширено фюзеляж. ”Мотор Сич” займеться розробкою і виробництвом нових двигунів для перспективного транспортного літака. За попередньою оцінкою, вантажопідйомність нового літака становитиме 15-20 тонн. Для порівняння, вантажопідйомність Ан-32 становить 7,5 тонни, а Ан-26 - 5,5 тонни.

Українські компанії вважають, що на проектування і створення першого екземпляра Ан-178 піде близько двох років. Основними ринками збуту транспортного літака стануть Росія, країни Близького Сходу і Африки, які вже сьогодні використовують літаки АНТК імені Антонова.

Зараз у деяких країнах СНД і Африки, а також в Індії, Шрі-Ланці, Колумбії, Перу, Мексиці і Афганістані експлуатуються близько 350 літаків Ан-32. За даними на 2007 рік, у розпорядженні ВПС цих і деяких інших країн перебуває близько 400 літаків Ан-26. Сьогодні багато держав почали списувати Ан-26 і Ан-32, а в найближчі кілька років цей процес тільки прискориться.

За словами В.БОГУСЛАЄВА, основною перешкодою у розвитку проекту Ан-178 може стати відсутність фінансування - на запуск проекту необхідно близько 150 мільйонів доларів. У ”Мотор Січ” не виключають, що частину коштів може надати російська Об`єднана авіабудівна корпорація (ОАК) - літаки марки ”Ан” у більшості випадків виробляються як в Україні, так і в Росії.