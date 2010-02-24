У Свято-Дмитрівському храмі виявлені настінні розписи ХІХ ст.

Харків. 24 лютого. УНІАН. У Свято-Дмитрівському храмі Української автокефальної православної церкви в Харкові у ході ремонтних робіт відкрився розпис ХІХ ст.

Про це в інтерв’ю кореспонденту УНІАН повідомив Архієпископ Харківський і Полтавський УАПЦ Ігор (ІСІЧЕНКО).

«У Свято-Дмитрівському храмі Української автокефальної православної церкви, який був повернений церковній громаді після того, як з 1929 по 1993 використовувався не за призначенням (там розміщувалися клуб автодору, майстерня ДОСААФу, кінотеатр «Спорт», кафе), при провадженні ремонтних робіт було відкрито розписи кінця 19 століття», - розповів він.

Настінний розпис має форму хреста, в центрі якого зображено Пресвяту Богородицю у повний зріст, вгорі – Ісуса Христа, а ліворуч і праворуч – десять постатей святих, що дивляться на Богородицю. За словами владики, весь розпис і лики цілеспрямовано понівечені насічками. Основа розпису вкрита щілинами, що утворилися внаслідок перебудов храму. Попередньо можна припустити, що на розписі зображено явлення Пречистої Діви Марії на Почаївській горі, зазначив Архієпископ Харківський і Полтавський.

За словами Архієпископа, знахідка стала «приємним сюрпризом» для парафіяльної громади, яка вважала, що «понівечений храм вже не зберіг жодних слідів первісного розпису». Настінні розписи, на думку архієпископа, мають швидше історичну, аніж художню цінність, тому «сенсу у відновленні первісного вигляду немає».

«Вони не мають якоїсь особливої художньої цінності, але мають неабияку цінність історичну як слід тих ран, які були завдані церкві у минулому столітті. Важливо лишити цей слід не стільки як первісний вигляд церкви, а як сліди знущання над нею», - наголосив він.

За словами владики, настінний розпис передбачається закріпити в такому вигляді, в якому його було знайдено, і таким способом зберігати надалі.

Він зазначив, що зараз відбувається поетапна реконструкція будівлі Свято-Дмитрівської церкви, готується проект групою архітекторів із Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури, який передбачає відтворення первинного вигляду церкви.

Довідка УНІАН. У середині XVII століття в приміській слободі Гончарівка була побудована дерев’яна церква в ім’я великомученика Димитрія. У 1764 році церква була розібрана і замість неї споруджена нова дерев’яна в традиційних формах української трикупольной архітектури. 19 листопада 1804 року церква разом з приходським архівом згоріла. Будівництво кам’яного храму в стилі ампір почалося 6 лютого 1805 року (архітектори Е. Васильев та П. Ярославський). Освячена в 1808 році. У 1885-1896 роках будівля піддалася капітальній реконструкції за проектом М. І. Ловцова, внутрішня обробка храму завершилася в 1901 році: купол і стіни розписані альфреско, позолочені іконостаси і кіоти ікон, живопис. У 1930 року храм було передано у власність клубу «Автодор», згодом – ДОСААФ. У 1935 році колишня церква була перебудована в стилі конструктивізму (зняті куполи і верхні яруси дзвіниці, перегороджений внутрішній простір). Після війни в будівлі розмістився кінотеатр «Спорт». Розбиті на два поверхи бічні прибудови займали майстерні ДОСААФ, магазини, кафе, лікарський кабінет. У 1966 році фасад церкви був вкритий керамічною плиткою. З 1993 року храм є кафедральним собором Харківсько-полтавської єпархії УАПЦ. При ньому відкриті духовна семінарія («Колегія патріарха Мстислава»), дитяча недільна школа, бібліотека, амбулаторний центр.