У Харкові відкрилася виставка про комуністичний терор в Україні

Харків. 26 лютого. УНІАН. У Харкові в приміщенні Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка відкрилася історико-документальна виставка «Зламані долі: комуністичний терор в Україні 1920-1950-х років».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Управління Служби безпеки України в Харківській області, експозиція виставки ґрунтується на матеріалах розсекречених архівно-кримінальних справ, документів таємного діловодства, фотодокументів.

Змістовно експозиція поділяється на кілька частин, кожна з яких висвітлює певний історичний етап. Перша частина окреслює ситуацію, в якій опинилася Україна на момент розпаду Російської імперії та в наступні роки, під час визвольних змагань за власну державність. Друга частина виставки розкриває мету, механізми, масштаби репресій проти усіх верств українського суспільства: селянства, інтелігенції, військових, політичної еліти, духовенства. Подається перебіг повоєнних репресій щодо колишніх військовополонених та місця найбільших поховань репресованих.

Авторами виставки є Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000», Галузевий державний архів Служби безпеки України, Київська міська організація Всеукраїнського товариства «Меморіал» ім. Василя Стуса.

Харків обрано одним з перших регіонів, де проводиться виставка, після чого з її експозицією зможуть ознайомитися жителі всіх областей України, повідомили у прес-центрі.

Служба безпеки України запрошує мешканців Харкова та Харківської області відвідати виставку, яка працюватиме щоденно з 10-ї до 17-ї години по 5 березня 2010 року. Вхід вільний.