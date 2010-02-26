«Карпати» - «Металіст» (мол.). 1:2
21:47, 26 лютого 2010Харьків
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Завтра – початок 2-го кола Прем’єр Ліги
Харків. 26 лютого. УНІАН. Сьогодні у Львові в матчі 18-го туру молодіжної першості України харківський Металіст наніс поразку місцевим Карпатам.
Гра завершилася з рахунком 1:2 на користь харів’ян.
Голи забили: Мартинюк, 64 (Карпати) – Цвік, 59, Барилко, 86 (Металіст).
У ході матчу суддя показав 7 жовтих карток. За грубу гру на 87-й хвилині з поля був вилучений гравець Металіста Погребняк (друге попередження).
27 лютого у Львові після зимової перерви відбудеться матч 2-го кола змагань Прем’єр Ліги між Металістом і Карпатами.
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