«Карпати» - «Металіст» (мол.). 1:2

Харків. 26 лютого. УНІАН. Сьогодні у Львові в матчі 18-го туру молодіжної першості України харківський Металіст наніс поразку місцевим Карпатам.

Гра завершилася з рахунком 1:2 на користь харів’ян.

Голи забили: Мартинюк, 64 (Карпати) – Цвік, 59, Барилко, 86 (Металіст).

У ході матчу суддя показав 7 жовтих карток. За грубу гру на 87-й хвилині з поля був вилучений гравець Металіста Погребняк (друге попередження).

27 лютого у Львові після зимової перерви відбудеться матч 2-го кола змагань Прем’єр Ліги між Металістом і Карпатами.