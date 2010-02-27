Погода в останній день зими

Харків. 27 лютого. УНІАН. Завтра, 28 лютого, в Україні без істотних опадів, лише вночі в західних, а вдень у північних областях місцями невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, на дорогах країни, окрім півдня та сходу, місцями ожеледиця. Вітер південний та південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, у східних, центральних областях та на півночі Лівобережжя при проясненнях до 9° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла; на крайньому півдні та заході країни вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла, в Криму та на Закарпатті до 12°.

У Києві та Київській області в останній день зими хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, слабкий туман; вдень місцями невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. На дорогах місцями ожеледиця.

Температура вночі по області 0-5° морозу, вдень 0-4° тепла, у Києві - вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.