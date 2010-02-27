Маркевич: футболісти не виправдали сподівання

Харків. 27 лютого. УНІАН. Практично жоден футболіст Металіста не виправдав сподівання на гру.

Про це сказав на післяматчевій прес-конференції старший тренер харків’ян Мирон МАРКЕВИЧ, коментуючи виїзний матч харківського клубу з львівськими Карпатами, який завершився з рахунком 2:1 на користь галичан.

«Сьогодні ми стали свідками весняної гри. Багато помилялися обидві команди. «Карпати» трохи менше, тому й виграли. Можна сказати, що сьогодні практично всі футболісти, можливо, крім Джексона, не виправдали мої сподівання на гру. Дуже слабо зіграли і Девіч, і Рикун. Напевно, результат по грі», - сказав М.МАРКЕВИЧ.

Серед причин, які призвели до поразки, тренер харків’ян назвав, зокрема, травми футболістів, низьку швидкість, втрата ініціативи в центрі поля.

«Я вже говорив, - зазначив М.МАРКЕВИЧ, - що Рикун не встигав, Девіч ... У Обрадовіча травмоване стегно турбувало, і він догравав через біль. Правильно помітили, що в швидкості ми поступалися. Я попереджав, що варто побоюватися контратак. За таким полем львів`яни легшими виглядали, не можна було їм давати простір. На жаль, ми багато втрачали м`ячів у центрі поля, було багато помилок в обох таймах».

«Зараз головне - приїхати додому, розібратися і рухатися вперед», - підсумував М.МАРКЕВИЧ.

У свою чергу, головний тренер «Карпат» Олег КОНОНОВ зазначив, що його команда діяла активніше, що, загалом, і вплинуло на результат.

«Ті помилки, які робив суперник, - заслуга нашої команди. Ми грали агресивнішими у відборі та атаці, були швидшими, тому, вважаю, що рахунок закономірний, і вітаю всіх із заслуженою перемогою, - сказав О.КОНОНОВ.

«Суперник, - зазначив наставник Карпат, - дуже досвідчений, і в його складі грають дуже гарні футболісти. Якщо б вони відчули, що ми дали слабину, нам би стало дуже важко. Тому нам треба було грати активно до останньої секунди».