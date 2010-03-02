Туман у Києві і Москві затримав авіарейси з Харкова

Харків. 2 березня. УНІАН. Сильний нічний туман у Києві та Москві призвів до затримки вильоту літаків з Харківського аеропорту, повідомляє SQ.

Зокрема, літак до Борисполя вранці був затриманий на 2 години, до Москви – на 3.

Пізніше погода поліпшилася, і літаки були відправлені до обох столиць. За даними Харківського аеропорту, зараз авіарейси здійснюються за розкладом.