Курси валют у банках Харкова

Долара 7,95 - 7,97 грн.

Харків. 2 березня. УНІАН. На 2 березня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,953 грн. (продаж - 7,99 грн.), євро - 10,77 грн. (10,78 грн.), Базис - 7,95 (8,02), 10,77 (10,9), Реал-банк - 7,97 (8,02), 10,75 (10,9) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 2 березня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 799.0000 (на 1 березня – 799.0000) 100 EUR – 1080.6475 (на 1 березня – 1084.2430) 10 RUR – 2.6696 (на 1 березня – 2.6599).

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