У Харкові відкрито Центр інновацій Microsoft

Харків. 10 березня. УНІАН. Сьогодні у Харкові на базі Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ) відкрито другий в Україні Центр інновацій Microsoft.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі компанії «Майкрософт Україна», на базі нового науково-освітнього Центру студенти, викладачі та фахівці ІТ-компаній зможуть реалізувати свої творчий потенціал у галузі інформаційних технологій і отримати майданчик для співпраці у вивченні і розробці інноваційних рішень.

Головними завданнями Центру є підвищення якості технічної освіти за рахунок розвитку компетенцій у сфері сучасних інформаційних технологій, розробка, впровадження і поширення інноваційних програмних проектів на базі перспективних технологій, розвиток партнерських зв`язків з ІТ-індустрією.

Одним з напрямків роботи Центру стане підтримка комерціалізації інноваційних проектів, створених у регіоні. На думку авторів проекту, Центр буде сприяти розвитку українського ринку інтелектуальних продуктів, створюючи середовище, в якому студенти, викладачі та професійні розробники ПЗ зможуть обмінюватися досвідом, розробляючи інноваційні проекти на базі новітніх технологій, доступних у світі.

«Ми не випадково обрали Харків як друге місто, де буде працювати Центр інновацій Microsoft, адже Харків – це науковий та освітній центр сходу України. Ми впевнені, що Центр інновацій на базі ХНУРЕ стане родючим ґрунтом для розвитку талановитих українських розробників та інженерів, місцем, де вони зможуть реалізовувати свої творчі ідеї та авторські розробки», – сказав генеральний директор компанії «Майкрософт Україна» Дмитро ШИМКІВ.

За словами ректора ХНУРЕ Михайла БОНДАРЕНКА, відкриття на базі університету Центру інновацій Microsoft стане поштовхом «у розвитку стратегічно важливого для ХНУРЕ напрямку поглиблення компетенцій у сфері інформаційних технологій. Підвищення професійного рівня викладачів, залучення студентів до нових і ефективних методів навчання, доступ до новітніх технологій, які тільки-но з`являються на ринку – все це дозволить нам стати центром для втілення інноваційних ІТ-ідей в життя».

Центр інновацій Microsoft при ХНУРЕ буде готувати професіоналів високого рівня для провідних ІТ-компаній регіону – в освітніх проектах Центру зможуть брати участь не тільки студенти університету, а й бажаючі ІТ-фахівці.

«Ми як велика компанія в сфері розробки програмних продуктів вкрай зацікавлені у нових кваліфікованих кадрах, які виходять з-під крила ХНУРЕ. ІТ-ринок дуже потребує постійного «вливання» свіжих сил, і ми сподіваємося, що Центр інновацій Microsoft буде джерелом висококласних фахівців і «проривних» ідей, які зможуть гідно представити Україну на світовій арені інноваційних рішень», – зазначив Юрій ЛАНДГРАФЛ, віце-президент компанії GlobalLogic Inc.

Автори проекту повідомили, що Центри інновацій Microsoft є у понад 60 країнах світу і нараховують близько 130 ресурсних майданчиків, які працюють у співпраці з провідними університетами та інститутами. Харківський Центр інновацій буде активно співпрацювати з Центром при Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка та аналогічними центрами по всьому світу, обмінюючись накопиченим досвідом і новими ідеями в галузі інноваційних технологій.

Довідка УНІАН. Корпорацію Microsoft (1975 р.) є визнаним світовим лідером у галузі розробки програмного забезпечення. З 2003 р. в Україні діє компанія «Майкрософт Україна», до завдань якої входить розвиток ринку програмного забезпечення та просування продуктів Microsoft, підтримка партнерів та замовників, а також локалізація новітніх технологій корпорації та реалізація соціальних проектів на території України.

Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) – заснований 1930 р., навчається понад 12 тис. студентів за 34 спеціальностями. У спеціалізованих радах університету щорічно його співробітниками захищається близько 40 докторських і кандидатських дисертацій за 28 спеціальностями. ХНУРЕ включає 9 факультетів, та 30 кафедр.