На кордоні затримано чоловіка з гвинтівкою

Харків. 12 березня. УНІАН. Харківські прикордонники затримали озброєного гвинтівкою 50-річного громадянина України, який намагався порушити кордон з Росією.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, порушника – мешканця Куп’янського району, який ішов у Росію, зупинили за 50 метрів від лінії кордону.

У нього в сумці прикордонники виявили дрібнокаліберну гвинтівку ТОЗ-8 з оптичним прицілом. Порушника та зброю передали до Служби безпеки України.

Д.ГОРКОЛЬЦЕВ також повідомив, що 11 березня вранці на залізничному вокзалі Харкова під час оформлення поїзда «Москва – Миколаїв» у вагоні № 15 оглядова група знайшла пакунок із 20 набоями калібру 7.62, 2 запали до бойових гранат, рукоятку-магазин до автомату «Удар», вибуховий пакет та 1 банку трубчастого пороху.

За даними прес-секретаря, всього з початку 2010 року співробітники Харківського прикордонного загону вилучили у порушників 22 одиниці зброї та 124 боєприпаси.