СБУ не дала вивезти до Росії контрабанди на 50 млн. грн.

Харків. 12 березня. УНІАН. Співробітники СБУ на території Вовчанського району Харківської області викрили злочинне угруповання, яке створило канал контрабандного переміщення товарів народного споживання до Росії.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, готуючись до незаконного переміщення контрабанди на територію сусідньої держави, зловмисники накопичували вантаж на спеціально створених поблизу кордону двох складах. Звідси товари на автомобілях підвищеної прохідності вивозилися до Росії. З метою конспірації контрабандисти розробили низку схем спостереження та оповіщення.

У ході спецоперації із залученням бійців Центру спеціальних операцій «Альфа» співробітники СБУ затримали 19 громадян України, причетних до організації та функціонування контрабандного каналу, 6 вантажівок та вилучили контрабанду на загальну суму понад 50 млн. грн.

Стосовно затриманих організатора та чотирьох його спільників СБУ порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 15 та ч. 2 ст. 201 (замах на контрабанду, вчинений за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.