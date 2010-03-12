Харківський політолог застерігає від утисків опозиції

Харків. 12 березня. УНІАН. Регламент Верховної ради України утискає опозицію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявила політолог Галина КУЦ на круглому столі в Харкові, присвяченому питанню принципів формування нової коаліції у Верховній раді.

За словами Г.КУЦ, у Регламенті ВР сьогодні міститься багато конституційних протиріч.

«У нас прийнято новий Регламент Верховної ради, в якому вже зазначено, скільки може бути опозицій. Ми раніше вважали, що опозицій може бути багато, багато може бути критики різносторонньої до влади. У нас вже Регламент, у якому багато закладено цікавих порушень Конституції. Зокрема, стаття 68 нового Регламенту, де записано: «У Верховній раді може бути лише одна опозиційна депутатська фракція», - наголосила експерт.

Саме ця норма Регламенту, на думку Г.КУЦ, провокує у Верховній раді дискусії з приводу центральної сили майбутньої коаліції, і це одночасно обмежує саму опозицію.

«Тому зараз іде боротьба, хто краща опозиція. Тут і ЯЦЕНЮК заявляє, і ТИМОШЕНКО. Оцим регламентом опозиція вже утискається», - наголосила Г.КУЦ.