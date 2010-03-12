Харківський політолог застерігає від утисків опозиції
«Регламент порушує Конституцію»
Харків. 12 березня. УНІАН. Регламент Верховної ради України утискає опозицію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявила політолог Галина КУЦ на круглому столі в Харкові, присвяченому питанню принципів формування нової коаліції у Верховній раді.
За словами Г.КУЦ, у Регламенті ВР сьогодні міститься багато конституційних протиріч.
«У нас прийнято новий Регламент Верховної ради, в якому вже зазначено, скільки може бути опозицій. Ми раніше вважали, що опозицій може бути багато, багато може бути критики різносторонньої до влади. У нас вже Регламент, у якому багато закладено цікавих порушень Конституції. Зокрема, стаття 68 нового Регламенту, де записано: «У Верховній раді може бути лише одна опозиційна депутатська фракція», - наголосила експерт.
Саме ця норма Регламенту, на думку Г.КУЦ, провокує у Верховній раді дискусії з приводу центральної сили майбутньої коаліції, і це одночасно обмежує саму опозицію.
«Тому зараз іде боротьба, хто краща опозиція. Тут і ЯЦЕНЮК заявляє, і ТИМОШЕНКО. Оцим регламентом опозиція вже утискається», - наголосила Г.КУЦ.