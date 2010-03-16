У Харкові пограбовано четвертий за півроку ювелірний магазин

Харків. 16 березня. УНІАН. Сьогодні у Харкові двоє невідомих пограбували ювелірний магазин.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник Центру зв’язків з громадськістью Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, це сталося близько 13-ї години в районі Комунального ринку, поблизу супермаректа «Клас», що на перетині вулиці 50-річя СРСР і проспекту Героїв Сталінграда.

За словами Л.ВОЛКОВОЇ, в магазині зловмисники попросили подивитися на коштовності, а потім, хвиснувши продавцю в обличчя з балончика сльозогінним газом, вигребли прикраси і зникли у невідомому напрямку.

На місці працюють оперативники. Вирішується питання про порушення кримінальної справи, зазначила керівник ЦЗГ.

Як повідомляв УНІАН, це вже четверте пограбування ювелірних магазинів у Харкові, починаючи з кінця жовтня 2009 року. Два з них сталися в самому центрі міста, третє – в одному з багатолюдних місць Харкова – в районі проспекту Гагаріна.