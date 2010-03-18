Колесніков віддав належне Ярославському

Харків. 18 березня. УНІАН. Віце-прем’єр-міністр України з питань підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року Борис КОЛЕСНІКОВ позитивно відгукнувся про готовність деяких об’єктів Харкова до Євро-2012, зокрема про хід реконструкції Міжнародного аеропорту «Харків».

Як передає кореспондент УНІАН, свою оцінку Б.КОЛЕСНИКОВ дав під час ознайомлення з будівництвом нового пасажирського терміналу Харківського аеропорту особливо цікавлячись графіками фінансування і термінами здачі об’єктів.

Віце-прем’єр оглянув перший і другий поверхи цього терміналу, ознайомився з ходом внутрішніх робіт будівлі, а також з макетами і детальним описом проектів реконструкції всього аеропорту: зведення нового пасажирського терміналу і впорядкування привокзальної площі, реконструкції старого (історичного) будинку аеропорту, реконструкції всього аеродромного комплексу (злітно-посадкової смуги, стоянки літаків).

«Саня, ну, ти прямо виконроб!», - жартівливо сказав, зайшовши в аеровокзал, Б.КОЛЕКСНІКОВ у бік Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО – генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012, за чий кошт і під керівництвом якого реалізується проект реконструкції аеропорту.

«Завдяки таким людям, як ЯРОСЛАВСЬКИЙ, споруджується термінал, Україна готується до Євро», - прокоментував побачене Б.КОЛЕКСНИКОВ у короткому підході до преси.

При цьому він ствердно відповів на запитання журналістів про те, чи буде фінансова підтримка підготовки Харкова до Євро-2012 з боку держави.

Як повідомляв УНІАН, Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини Євро-2012, затвердженої Постановою Кабінету міністрів у лютому 2008 року, на реконструкцію Міжнародного аеропорту «Харків» в 2010 році планувалося виділити з держбюджету 424,85 млн. грн., з коштів інвестора (DCH) – 182,23 млн. грн.

Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012 реалізовує група DCH - одна з найбільших бізнес-груп України. Бенефіціар - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ. Програма включає реконструкцію ряду об`єктів спортивної інфраструктури міста (зокрема стадіону «Металіст») і Міжнародного аеропорту «Харків».