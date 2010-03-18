Янукович призначив 14 голів облдержадміністрацій

21:22, 18 березня 2010
Харьків
0 0

Укази підписано сьогодні

Харків. 18 березня, УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив 14 голів обласних держадміністрацій.

Згідно з указами, оприлюдненими на офіційному сайті глави держави, головою Київської обласної державної адміністрації призначено Анатолія ПРИСЯЖНЮКА, головою Житомирської ОДА – Сергія РИЖУКА, Михайла ПАПІЄВА – головою Чернівецької ОДА, Василя ЯДУХУ – головою Хмельницької ОДА, Василя БЕРТАША – головою Рівненської ОДА, Анатолія БЛИЗНЮКА – головою Донецької ОДА, Олександра ВІЛКУЛА – головою Дніпропетровської ОДА, Бориса ПЕТРОВА – головою Запорізької ОДА, Едуарда МАТВІЙЧУКА – головою Одеської ОДА, Олександра ЛЕДИДУ – головою Закарпатської ОДА, Миколу КРУГЛОВА – головою Миколаївської ОДА, Валерія ГОЛЕНКА – головою Луганської ОДА, Михайла ДОБКІНА – головою Харківської ОДА.

Також на президентському сайті є указ про призначення колишнього голови Верховної Ради Криму Анатолія ГРИЦЕНКА головою Херсонської ОДА, про що раніше журналістам повідомив сам В. ЯНУКОВИЧ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter