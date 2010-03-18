Янукович призначив 14 голів облдержадміністрацій

Харків. 18 березня, УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив 14 голів обласних держадміністрацій.

Згідно з указами, оприлюдненими на офіційному сайті глави держави, головою Київської обласної державної адміністрації призначено Анатолія ПРИСЯЖНЮКА, головою Житомирської ОДА – Сергія РИЖУКА, Михайла ПАПІЄВА – головою Чернівецької ОДА, Василя ЯДУХУ – головою Хмельницької ОДА, Василя БЕРТАША – головою Рівненської ОДА, Анатолія БЛИЗНЮКА – головою Донецької ОДА, Олександра ВІЛКУЛА – головою Дніпропетровської ОДА, Бориса ПЕТРОВА – головою Запорізької ОДА, Едуарда МАТВІЙЧУКА – головою Одеської ОДА, Олександра ЛЕДИДУ – головою Закарпатської ОДА, Миколу КРУГЛОВА – головою Миколаївської ОДА, Валерія ГОЛЕНКА – головою Луганської ОДА, Михайла ДОБКІНА – головою Харківської ОДА.

Також на президентському сайті є указ про призначення колишнього голови Верховної Ради Криму Анатолія ГРИЦЕНКА головою Херсонської ОДА, про що раніше журналістам повідомив сам В. ЯНУКОВИЧ.