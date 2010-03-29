Україна перейшла на літній час

Харків. 29 березня. УНІАН. Україна в ніч на 28 березня перейшла на літній час.

Традиційно літній час запроваджується переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину вперед в останні вихідні березня.

Літній час вводиться у багатьох країнах світу з метою економії електроенергії на освітлення. Вперше перехід на літній час було застосовано у Великій Британії у 1908 році.

Цього року літній час діятиме до 31 жовтня – останньої неділі місяця.