Маркевич: гра являла інтерес до вилучення

Харків. 29 березня. УНІАН. Головний тренер харківського Металіста Мирон Маркевич прокоментував підсумок центрального матчу 22-го туру Чемпіонату України Динамо – Металіст, який закінчився з рахунком 3:0 на користь киян.

Гра являла собою інтерес до видалення - гарні швидкості, хороший настрій. Але суддя і лайнсмени попливли. Є правило фейр-плей - суперник отримав травму, треба віддати м`яч. Ну, а що далі... Динамо не та команда, яка не розіграє зайвого.

Замінили Жажу, щоб поберегти?

Гра була програна, а у нас є ще матчі.

Чи буде Девіч оштрафований?

Треба подивитися, за що його вигнали. Я не знаю, за що, але треба дивитися касету.

Чи не здається Вам, що Девіч та Олійник на полі несумісні?

Дійсно Олійник у першому таймі був не схожий на себе, а Девіч намагався.

Що з Горяїновим? Чому не вийшов Рикун?

Ми берегли Рикуна на другий тайм, він класно грає у пас, а нам треба було забирати м`ячі. Горяїнов поки хворий, але Бажан зараз в порядку.

Хто відповість за літню трансферну кампанію?

Я не знаю, хто відповість. У нас є футболісти, щоб довести сезон до кінця. Думаю, всі будуть відповідати. Головне, дограти сезон і зайняти місце не нижче третього.

Вас називають третьою силою. Що заважає вам стати першою або другою?

Якщо ми хочемо на рівних боротися з грандами, треба зміцнюватися. Не секрет, що ми п`ятий рік граємо одним складом. Без посилення нічого не буде. Потрібні кваліфіковані футболісти, які можуть вигравати такі матчі як сьогодні. Адже Динамо зараз не те, що зазвичай. Це всі знають, в тому числі і президент. Селін непоганий футболіст, але сьогодні допустив дві грубі помилки.

І все ж, хто кого запрошував?

Я трансферами не займаюся. Можу тільки сказати, годиться футболіст чи ні. Але серйозний футболіст на перегляд не приїде, тому потрібен такий штат, який 1-2 роки буде стежити за футболістом.

Офіційний сайт «Металіста» за матеріалами dynamomania.com