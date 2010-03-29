Курси валют у банках Харкова

Долар 7,84 - 7,87 грн.

Харків. 29 березня. УНІАН. На 29 березня Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,8719 грн. (продаж - 7,89 грн.), євро - 10,54 грн. (10,55 грн.), Базис - 7,84 (7,935), 10,56 (10,66), Реал-банк - 7,87 (7,92), 10,55 (10,7) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 29 березня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 793.0000 (на 26 березня – 793.1000) 100 EUR – 1058.8929 (на 26 березня – 1059.2644) 10 RUR – 2.6868 (на 26 березня – 2.6742)

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