У вівторок на Сході можливий дощ

Харків. 29 березня. УНІАН. В Україні 30 березня, за прогнозами синоптиків, очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише вночі та вранці у південній і східній частині місцями пройде невеликий дощ.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме південний, південно-східний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 11-16°, на Закарпатті до 19°, в Криму та на півночі Лівобережжя 8-13°; на високогір`ї Карпат вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

На Київщині утримається мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі в області коливатиметься від 1 до 6° тепла, вдень 11-16° тепла. У м. Києві температура вночі 3-5° тепла, вдень 13-15°.