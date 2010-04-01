Кернес: Харків залишиться зразковим містом планети

Харків. 1 квітня. УНІАН. Харків повинен залишатися зразковим містом.

Таке завдання двомісячника «Зелена весна» поставив на спільній нараді міських служб і контролюючих органів секретар Харківської міської ради Геннадій КЕРНЕС, повідомляє сайт міськради.

Він зазначив, що почали налагоджуватися стосунки з правоохоронними органами, зокрема, керівники обласного і міського управлінь внутрішніх справ мають намір сприяти в наведенні громадського ладу на території Харкова. Проте, як підкреслив секретар міськради, не можна розраховувати, що співробітники правоохоронних органів працюватимуть «за всіх» - кожний повинен чітко розуміти зону своєї відповідальності і виконувати всі поставлені перед ним завдання.

Г.КЕРНЕС поставив вимогу головам райвиконкомів визначити список першочергових завдань, звернув увагу на необхідність навести лад навколо будмайданчиків міста та організацію роботи всіх служб у дні Паски, щоб харків`яни могли спокійно і комфортно провести святкові дні. Секретар Харківської міськради також запропонував усім контролюючим службам разом з міськими управліннями навести лад на одному об`єкті, щоб показати реальний приклад всім, хто ще не почав активно наводити лад навколо об`єктів, що належать їм.