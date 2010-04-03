Результати 23-го туру Чемпіонату України з футболу

22:47, 03 квітня 2010
Харьків
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Дніпро скорочує відрив від Металіста

Харків. 3 квітня. УНІАН. Завершилися сьогоднішні матчі 23-го туру Чемпіонату України з футболу.

Оболонь - Шахтар 0:1 (Срна 51)

Дніпро - Закарпаття 1:0 (Калініченко 49)

Зоря - Динамо 0:2 (Ярмоленко 48, 67)

Металіст - Таврія 1:1 (Коельйо 6 пен. – Ідахор 79)

Ворскла - Іллічівець 3:0 (Ярмаш 18, Маркоскі 32, 87)

Металург Д - Кривбас 0:1 (Варанков 80)

Учора був зіграний поєдинок Карпати - Чорноморець 1:1 (Батісту 25 – Сауседо 18)

Тур завершиться завтра грою Арсенал - Металург З.

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