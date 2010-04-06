Південна залізниця на Великдень зробила дітям подарунки

Харків. 6 квітня. УНІАН. Традиційні великодні подарунки від керівництва Південної залізниці отримали діти з Харківської санаторної школи-інтернату для дітей із захворюваннями серцево-судинної системи та Люботинської школи-інтернату для дітей-сиріт.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ПЗ, вихованці Люботинського інтернату, яким Південна залізниця опікується багато років, підготували для своїх шефів тематичний концерт, присвячений Світлому Христовому Воскресінню.

На знімку: начальник Південної залізниці Віктор ОСТАПЧУК вручає дітям подарунки.