Сьогодні Платіні відвідає Донецьк

Харків. 7 квітня. УНІАН. Сьогодні Донецьк очікує на офіційний приїзд делегації УЄФА на чолі з її президентом Мішелем ПЛАТІНІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у вівторок на прес-конференції нагадав Донецький міський голова Олександр ЛУК`ЯНЧЕНКО.

«Завтра відбудеться візит президента УЕФА Мішеля ПЛАТІНІ в місто Донецьк. Він приїжджає досить таки з серйозною і представницькою делегацією УЄФА», - сказав мер.

За його словами, до складу делегації входять: віце-президент УЄФА Маріос ЛЕФКАРІТІС, директор з комунікацій УЄФА Александр ФУРТУА, керівник виконавчого офісу УЄФА Кевін ЛЯМУР, виконавчий директор компанії UEFA Events SA Девід ТЕЙЛОР, директор з операційних питань компанії UEFA Events SA Мартін КАЛЛЄН, комерційний директор Євро-2012 та компанії UEFA Events SA Філіп МАГРАФ.

Також завтра відвідають Донецьк президент ФФУ Григорій СУРКІС, директор Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, директор департаменту з організації заходів чемпіонату Юрій БАРБАШ, заступник міністра Кабінету міністрів Владимир КОВАЛЕВСЬКИЙ, віце-прем`єр-міністр України з питань Євро-2012 Борис КОЛЕСНІКОВ і керівник групи його радників Олександр ЗАЦ.

О.ЛУК`ЯНЧЕНКО розповів, що делегація проведе інспекцію вже побудованих об`єктів, а також тих, що ще будуються до майбутнього чемпіонату Євро-2012. «Будуть розглянуті питання будівництва комплексу об`єктів Донецького аеропорту у складі злітно-посадкової смуги, міжнародного терміналу, підготовки до робіт з реконструкції перону і вежі управління польотів, - перерахував мер, - Також після цього президент УЄФА ознайомиться із стадіоном «Донбас-Арена», на території якого буде проведена презентація підготовки міста Донецька до Євро-2012».

Після презентації в «Донбас-Арені» заплановано спілкування М.ПЛАТІНІ з пресою. «Далі делегація переночує в готелі «Донбас-Палас» і вранці відлетить до Харкова», - підсумував О.ЛУК`ЯНЧЕНКО.