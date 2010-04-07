Фінал Кубку України з футболу відбудеться в Харкові
00:09, 07 квітня 2010Харьків
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Гра між «Таврією» та донецьким «Металургом» пройде на стадіоні «Металіст»…
Харків. 7 квітня. УНІАН. Фінал Кубку України з футболу відбудеться в Харкові.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.
Сьогодні у Будинку футболу відбулося жеребкування фінального матчу розіграшу «Датагруп − Кубок України» між командами «Таврія» (Сімферополь) та «Металург» (Донецьк), який відбудеться 16 травня. За результатами жеребкування, номінальними господарями в цьому поєдинку будуть кримчани.
Як повідомив віце-президент ФФУ Володимир ЛАШКУЛ, жеребкування також визначило, що фінальний матч відбудеться у Харкові на стадіоні «Металіст».
На знімках:стадіон «Металіст», де пройде матч на Кубок України.
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