Губернатором Кіровоградщини призначено Ларіна

Янукович підписав Указ

Харків. 7 квітня, УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Сергія ЛАРІНА головою Кіровоградської обласної державної адміністрації. Текст відповідного указу від 6 квітня розміщено на офіційному сайті глави держави. Як повідомляв УНІАН, зараз С.ЛАРІН є народним депутатом від Партії регіонів. До цього Кіровоградську ОДА очолював Володимир МОВЧАН.

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