Губернатором Кіровоградщини призначено Ларіна
00:14, 07 квітня 2010Харьків
0 0
Янукович підписав Указ
Харків. 7 квітня, УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Сергія ЛАРІНА головою Кіровоградської обласної державної адміністрації.
Текст відповідного указу від 6 квітня розміщено на офіційному сайті глави держави.
Як повідомляв УНІАН, зараз С.ЛАРІН є народним депутатом від Партії регіонів.
До цього Кіровоградську ОДА очолював Володимир МОВЧАН.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter