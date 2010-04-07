У Малинівці в огні загинула людина
09:44, 07 квітня 2010Харьків
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Чоловік зайшов переночувати до друга
Харків. 7 квітня. УНІАН. В селі Малинівка Чугуївського району внаслідок пожежі загинув чоловік 1986 року народження.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, пожежа сталася в приватному будинку по пров. Польовому, 3.
На момент прибуття рятувальників з Чугуєва вогонь охопив лише одну з кімнат. Під час гасіння пожежі МНСники знайшли тіло чоловіка 1986 р.н., який загинув у диму.
Як було з’ясовано, це був товариш господаря будинку, який випадково залишився переночувати. Самого господаря вдома не було.
За попередньою версією, причиною пожежі стало коротке замикання електродроту.
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