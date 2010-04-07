У Малинівці в огні загинула людина

Харків. 7 квітня. УНІАН. В селі Малинівка Чугуївського району внаслідок пожежі загинув чоловік 1986 року народження.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, пожежа сталася в приватному будинку по пров. Польовому, 3.

На момент прибуття рятувальників з Чугуєва вогонь охопив лише одну з кімнат. Під час гасіння пожежі МНСники знайшли тіло чоловіка 1986 р.н., який загинув у диму.

Як було з’ясовано, це був товариш господаря будинку, який випадково залишився переночувати. Самого господаря вдома не було.

За попередньою версією, причиною пожежі стало коротке замикання електродроту.