Південна залізниця відремонтувала міст на дільниці Полтава - Кременчук

Харків. 7 квітня. УНІАН. Південна залізниця виконала капітальний ремонт мосту 213-го км під укладання другої колії на дільниці електрифікації Полтава - Кременчук.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ПЗ, роботи були виконані напередодні свята Великодня.

За словами представника прес-служби, у зв’язку з будівництвом другої колії на одноколійних перегонах цієї дільниці протягом 2010 року Південна залізниця виконає комплекс робіт на штучних спорудах. До цього буде залучено мостобудівний поїзд №8.