Південна залізниця відремонтувала міст на дільниці Полтава - Кременчук
11:14, 07 квітня 2010Харьків
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Плануються роботи на штучних спорудах
Харків. 7 квітня. УНІАН. Південна залізниця виконала капітальний ремонт мосту 213-го км під укладання другої колії на дільниці електрифікації Полтава - Кременчук.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ПЗ, роботи були виконані напередодні свята Великодня.
За словами представника прес-служби, у зв’язку з будівництвом другої колії на одноколійних перегонах цієї дільниці протягом 2010 року Південна залізниця виконає комплекс робіт на штучних спорудах. До цього буде залучено мостобудівний поїзд №8.
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