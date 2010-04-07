Курси валют у банках Харкова

Долар 7,86 - 7,88 грн.

Харків. 7 квітня. УНІАН. На 7 квітня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,8641 грн. (продаж - 7,87 грн.), євро - 10,54 грн. (10,55 грн.), Базис - 7,86 (7,9265), 10,52 (10,63), Реал-банк - 7,88 (7,93), 10,55 (10,65) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 7 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 792.5000 (на 6 квітня – 792.5000) 100 EUR – 1061.6330 (на 6 квітня – 1067.3390) 10 RUR – 2.7102 (на 6 квітня – 2.7122).

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