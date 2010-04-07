Турбоатом поставить обладнання для казахської ТЕС «Аксу»

Харьков. 7 апреля. УНИАН. Харьковский «Турбоатом» и ОАО «Евроазиатская Энергетическая Корпорация» подписали контракт на поставку оборудования для блока № 6 ТЭС Аксу (Казахстан).

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе «Турбоатома», согласно контракту ОАО «Турбоатом» осуществит замену агрегата К-300-240 на турбину нового поколения К-325. В результате модернизации мощность турбины возрастёт на 25 МВТ, увеличится КПД и маневренность, а также повысится срок службы энергоблока и всей электростанции. Кроме того, после реконструкции на 5% уменьшится удельный расход топлива, что в свою очередь улучшит экологические показатели ТЭС.

Это уже четвёртая турбина на Аксу, которую модернизирует «Турбоатом». В перспективе изготовление и поставка ещё двух турбин на последующие энергоблоки.

Поставка оборудования должна быть завершена в первом полугодии 2011 г. В обязательства предприятия входят проектные работы, монтаж, шеф-монтаж и техническое сопровождение пуско-наладочных работ.

На всех восьми блоках ТЭС Аксу начиная с 1968 г. установлены паровые турбины производства ОАО «Турбоатом».

Справка УНИАН. ТЭС «Аксу» входит в состав АО «Евроазиатская Энергетическая Корпорация» и поставляет на казахстанский рынок 20% электроэнергии. АО «Евроазиатская Энергетическая Корпорация» (г. Аксу Павлодарской обл., Казахстан) -один из основных производителей электроэнергии, обладающих собственной топливной и ремонтной базой. Корпорация была создана на базе Аксуской ГРЭС и имущественного комплекса «Восточный» Экибастузского угольного месторождения.