Політолог про опозицію «по-харківські»

Харків. 7 квітня. УНІАН. Політолог Кость БОНДАРЕНКО в інтерв’ю газеті «Сегодня» висловив своє бачення формування політичної опозиції на Харківщині.

Главная особенность «оппозиции по-харьковски» - это разная степень несоответствия местных оппозиционеров оппозиционным критериям, считает Кость Бондаренко.

Чтобы соответствовать роли оппозиционной силы №1 на Харьковщине, БЮТ и нардеп А.Фельдман сегодня имеют достаточно финансовых и организационных ресурсов, сравнительно высокий рейтинг, сторонников, представительство в местных советах, разветвленную партийно-штабную инфраструктуру, создание которой, бесспорно, заслуга А. Фельдмана – отметил Кость Бондаренко.

По мнению политолога, главным недостатком Фельдмана, является наличие крупного бизнеса в Харькове и уязвимость от давления власти, но этот оппозиционный «недостаток» дает ему определенные ощутимые преимущества: БЮТ имеет надежную финансовую подпитку и информационную поддержку, а команда БЮТ представлена достаточно респектабельными участниками. После прихода Фельдмана в Харьковский БЮТ в 2005 году, результаты Тимошенко на Харьковщине выросли с 2% на парламентских выборах 2002 г. - до 22% во втором туре президентских выборов-2010.

Комментируя рост конкуренции в оппозиционной нише на Харьковщине, К.Бондаренко спрогнозировал несколько путей дальнейшего развития ситуации.

По словам политолога, в случае инерционного развития событий, оппозиционность Фельдмана будет «мягкой», что не будет служить раздражителем для местных регионалов и позволит сохранить БЮТ потенциал на Харьковщине до следующих выборов. Любая радикализация позиций, кроме роста внутренних противоречий, будет означать для БЮТ еще и попытки внешнего давления со стороны местной власти. Если события будут развиваться в нынешнем ключе, то в регионе будет выстроен управляемый двухпартийный политический режим «ПР-БЮТ», на обочине которого будут существовать национал-демократические силы, лидером которых сможет стать Аваков. Возможно формирование автономного регионального «Блока Авакова», который на местном уровне объединит национал-патриотического избирателя, а на центральном станет составной частью объединения «За Украину!» В.Кириленко.

Радикальная оппозиционность БЮТ на Харьковщине в новых политических условиях – «ложная тактическая идея» сторонников Авакова – считает К.Бондаренко. Лозунги о необходимости радикализации позиций БЮТ в городе и регионе рассчитаны на то, чтобы открыть Авакову дорогу к руководству местным БЮТ, после чего вербальная агрессия будет прекращена, а нынешний статус-кво – восстановлен, т..к. Аваков не сможет быть большим оппозиционером, чем Фельдман, из-за наличия бизнес-интересов, еще менее прозрачных чем у Фельдмана.

В случае форсированного развития событий, радикализации позиций и проведения Ю.Тимошенко линии на объединение национал-демократических сил Харьковщины в рамках БЮТ, по мнению Бондеренко, реализация такого проекта представляется проблемной. Во-первых, особенности местного избирателя таковы, что «крен в право» будет означать для Тимошенко отток старых центристских сторонников и лишь незначительный приток новых избирателей правого толка (достаточно взглянуть на результаты местных ПРП, ПОРЫ, НРУ и НСНУ). Во-вторых, национал-патриотическая ниша Харьковщины представлена достаточно маргинальными политиками и «команда Фельдмана» не сможет ужиться с такими партнерами. В-третьих, в качестве нового лидера объединенной национал-демократической оппозиции на основе БЮТ Арсен Аваков для Ю.Тимошенко станет новой проблемой, поскольку на вопросах национальности и истории становления бизнеса Авакова начнут спекулировать «еще более правые» местные политсилы, такие как ВО «Свобода» – прогнозирует политолог.

Если Фельдман выйдет из состава БЮТ и сложит с себя обязанности руководителя ХОО «Батькивщина», его место может занять А.Аваков. В этом случае, Фельдман «выведет» все свои ресурсы из БЮТа в другой (другие) политический проект (проекты), что будет означать существенное снижение потенциала БЮТ на Харьковщине (и особенно в городе Харькове) в кратко и среднесрочной перспективе. При таком развитии событий, начнутся новые процессы переструктурирования в оппозиционном поле Харьковщины, которые могут усилить потенциал политсил Яценюка и Тигипко, могут привести к дополнительному усилению ПР (в случае присоединения Фельдмана к регионалам) или к появлению новых региональных политических проектов «команды Фельдмана» - считает К.Бондаренко.