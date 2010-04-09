Результати матчів 1/4 Ліги Європи
08:31, 09 квітня 2010Харьків
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У півфіналі Атлетіко, Гамбург, Ліверпуль, Фулхем
Харків. 9 квітня. УНІАН. Закінчилися матчі у відповідь 1/4 фіналу Ліги Європи
Вольфсбург - Фулхем 0:1 (Замора 1). Перший матч 1:2
Ліверпуль - Бенфіка 4:1 (Куйт 28, Лукас 34, Торрес 59, 82 - Кардозо 70). Перший матч 1:2
Атлетіко - Валенсія 0:0. Перший матч 2:2
Стандард - Гамбург 1:3 (де Камарго 33 - Петрич 20, 35, Герреро 90). Перший матч 1:2.
Півфінальні ігри відбудуться 20-21 квітня (перші матчі) і 27-28 квітня (матчі-відповіді).
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