Результати матчів 1/4 Ліги Європи

У півфіналі Атлетіко, Гамбург, Ліверпуль, Фулхем

Харків. 9 квітня. УНІАН. Закінчилися матчі у відповідь 1/4 фіналу Ліги Європи Вольфсбург - Фулхем 0:1 (Замора 1). Перший матч 1:2 Ліверпуль - Бенфіка 4:1 (Куйт 28, Лукас 34, Торрес 59, 82 - Кардозо 70). Перший матч 1:2 Атлетіко - Валенсія 0:0. Перший матч 2:2 Стандард - Гамбург 1:3 (де Камарго 33 - Петрич 20, 35, Герреро 90). Перший матч 1:2. Півфінальні ігри відбудуться 20-21 квітня (перші матчі) і 27-28 квітня (матчі-відповіді).

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