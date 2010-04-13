У Харкові в огні згоріли двоє людей
10:12, 13 квітня 2010Харьків
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Повідомляє МНС
Харків. 13 квітня. УНІАН. У Харкові внаслідок пожежі загинули дві людини.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, подія сталася в понеділок близько 22.00 у житловому 5-поверховому будинку по Зерновому провулку.
Пожежники, які виїхали на виклик сусідів, виламавши вхідні двері, в одній з охоплених вогнем кімнат знайшли обгорілі тіла двох чоловіків, 1959 р.н. (господар квартири) та 1961 р.н. (його товариш).
Причина пожежі встановлюються.
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