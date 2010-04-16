Призначено нового заступника начальника харківської міліції

Харків. 15 квітня. УНІАН. Наказом Міністерства внутрішніх справ України полковника міліції Миколу ГОЛУБА призначено заступником начальника Головного управління МВС України в Харківській області – начальником міліції громадської безпеки Головного управління.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю ГУ МВСУ в Харківській області.

Окрім цього, полковника міліції Віталія ГУЗЯ, який до цього обіймав посаду начальника міського відділу міліції №2 Київського райвідділу Харківського міського управління міліції, призначено начальником Управління громадської безпеки ГУ МВС України в Харківській області.

Полковника міліції Володимира КОВРИГІНА, який до цього працював начальником Жовтневого райвідділу, призначено начальником райвідділу міліції Московського району.

Підполковника міліції Олександра БОВШИКА, який до цього обіймав посаду першого заступника начальника Московського райвідділу міліції, начальником Жовтневого райвідділу.