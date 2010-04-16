У Харкові на 9 Травня відбудеться військовий парад

Харків. 16 квітня. УНІАН. 9 травня у Харкові з нагоди 65-річчя від дня перемоги у Великій вітчизняній війні відбудеться військовий парад.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації,

військовий парад за участю Харківського та Чугуївського гарнізону, замість традиційного за останні роки урочистого проходження військ, відбудеться в центрі міста на майдані Свободи.

Плануються масштабні заходи, зокрема, цього року за парадом зможуть спостерігати з трибун не лише ветерани Харкова, але й області, повідомили у прес-службі. Для приїзду ветеранів з районів до Харкова на 9 Травня буде організований спеціальний транспорт.