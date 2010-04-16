Курси валют у банках Харкова

Долар 7,86 - 7,88 грн.

Харків. 16 квітня. УНІАН. На 16 квітня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,8641 грн. (продаж - 7,87 грн.), євро - 10,66 грн. (10,67 грн.), Базис - 7,864 (7,9195), 10,63 (10,74), Реал-банк - 7,88 (7,92), 10,6 (10,72) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 16 квітня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 792.5800 (на 15 квітня – 792.6300) 100 EUR – 1073.4704 (на 15 квітня – 1079.1657) 10 RUR – 2.7396 (на 15 квітня – 2.7290).

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