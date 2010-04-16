Південна залізниця визначила кращих провідників

Харків. 16 квітня. УНІАН. Південна залізниця підбила підсумки конкурсу «Кращий провідник-2010».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі підприємства, за звання кращого змагалися 8 переможців першого туру конкурсу, що пройшов у березні 2010 року, і в якому взяли участь 32 провідники вагонів.

За підсумками конкурсу переможцями стали:

1 місце – Катерина Ляховченко, провідник фірмового поїзда №81/82 Харків – Сімферополь, 2 місце – Денис Боровко, провідник швидкого поїзда №131/132 Суми – Харків, 3 місце – В`ячеслав Чеверда, провідник поїзда підвищеної комфортності №846/813 Полтава – Харків – Суми.

Метою проведення конкурсу є підвищення культури обслуговування пасажирів, удосконалення системи надання послуг та обмін передовим досвідом. Конкурс складався з кількох етапів: привітання-візитка, вікторина з питаннями на перевірку професійних знань, творчий конкурс. Журі конкурсу очолював головний спеціаліст пасажирського господарства департаменту залізничного транспорту Міністерства транспорту та зв`язку України Вадим Логвиненко, повідомили у прес-службі.

На знімку: переможці конкурсу.

Фото прес-служби Південної залізниці