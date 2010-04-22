Табачник виступає за розширення мовного горизонту українців
Міністр про подарунок долі
Харків. 22 квітня. УНІАН. До середніх шкіл слід повернути окремий курс російської літератури.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Харкові сказав міністр освіти і науки України Дмитро ТАБАЧНИК, відповідаючи на запитання журналістів про можливість виокремлення в навчальних програмах загальноосвітніх шкіл курсу російської літератури з курсу зарубіжної літератури.
«Це скажуть фахівці, але я думаю, що це варто зробити», – сказав Д.ТАБАЧНИК.
На думку Д.ТАБАЧНИКА, злиття цих курсів було штучним і аж ніяк не відповідає потребам підвищення якості освіти в середній школі.
«Я хочу сказати, що перенесення російської літератури в курс зарубіжної літератури, на мою думку, це спотворення, яке абсолютно не відповідає якості освіти, тому що Україна є поряд з Росією співавтором і співвласником величезної української російськомовної культури», – акцентував Д.ТАБАЧНИК.
На думку міністра, можливість рівноцінно володіти українською та російською мовами «долею подаровано українському народу», і тому варто говорити не про обмеження, а про розширення мовного горизонту українців.
«Я вважаю, що долею подаровано українському народу білінгвізм і відмовлятися від нього абсолютно недоцільно, недоречно. Знання кожної мови – це знання цілого світу. В нас сьогодні в Україні всі мають можливість одночасно гармонійно бути причетними до двох океанів культур, до двох морів інформації. Треба говорити не те, щоб відвести воду і заборонити користуватися океаном однієї культури, а опанувати третій, четвертий океан англомовної культури, франкомовної або якоїсь іншої», – резюмував Д.ТАБАЧНИК.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Харкові проходить розширена колегія Міністерства освіти України під головуванням Міністра освіти і науки Д.ТАБАЧНИКА. Основним питанням засідання є покращення якості освіти в Україні. Підсумком роботи колегії має стати оприлюднення проекту нового закону України «Про освіту», а також розробка нових стандартів вищої освіти, концепції напрямів підготовки бакалаврів, нових правил атестацій професорів та доцентів, та документів, які передбачають розширення автономії вищих навчальних закладів.