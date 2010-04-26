Південна залізниця в першому кварталі збільшила доходи на 11,9%

Харків. 26 квітня. УНІАН. Південна залізниця в першому кварталі цього року збільшила доходи від усіх видів діяльності на 146,79 млн. грн. або на 11,9% вище за рівень 2009 року.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі підприємства, за перші три місяці 2010 року фінансово-економічне становище Південної залізниці характеризувалося такими основними позиціями.

Доходи від всіх видів діяльності склали 1,4 млрд. грн., що на 85,9 млн. грн. або на 6,6% більше запланованих і на 146,79 млн. грн. або на 11,9% вище за рівень 2009 року.

За виконаних перевезень отримано 1,2 млрд. грн., що на 97,8 млн. грн. або на 8,6% більше завдання і на 131,5 млн. грн. або на 12,0% вище за рівень 2009 року.

За 3 місяці 2010 року до Держбюджету дорогою сплачено 172,5 млн. грн. податків.

За оперативними даними прес-служби, підприємством виконані завдання фінансового плану за всіма основними фінансово-економічними показниками - доходами, витратами і прибутком, собівартістю перевезень, продуктивністю праці та ін. Виконані зобов`язання Південної залізниці перед бюджетом та іншими цільовими фондами.