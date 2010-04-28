Харківська СБУ не дала керівникам фірми обчистити державу на 2,7 млн. грн.

Харків. 28 квітня. УНІАН. У Харківській області Служба безпеки України попередила безпідставне відшкодування з державного бюджету податку на додану вартість у розмірі 2,7 млн. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Управління СБУ України в Харківській області, співробітники СБУ встановили, що в листопаді минулого року посадові особи одного з комерційних підприємств Харкова неправомірно внесли до документів податкової звітності операції з придбання будівлі в обласному центрі і надали заявку про відшкодування з державного бюджету значних сум.

Під час перевірки, проведеної співробітниками СБУ спільно з працівниками податкових органів, було встановлено що обсяги всіх оподаткованих операцій цієї комерційної структури за весь останній рік менші, ніж заявлена фірмою сума бюджетного відшкодування за листопад 2009 р.

Слідчим відділом Управління СБУ порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.15 та ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (замах на заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі).