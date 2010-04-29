Колишній шеф СБУ застерігає від можливості втрати Турбоатома

Харків. 29 квітня. УНІАН. «Турбоатом» та інші стратегічні підприємства повинні залишатися виключно у національній власності - це питання безпеки України.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі колишнього голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Служба безпеки за мого керівництва протидіяла намаганням непрозоро приватизувати «Турбоатом» та інші подібні підприємства з боку фінансово-промислових груп Російської Федерації…», - зазначив екс-голова СБУ.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО висловив сподівання, що «це розуміння залишилося і в наших наступників, і чинний уряд так само буде сприяти тому, щоб стратегічні підприємства не відійшли в іноземну приватну власність».

Як повідомлялося, в засобах масової інформація з’явилася інформація, що Росія виявляє інтерес до низки українських стратегічних підприємств, зокрема до ВАТ «Турбоатом», одного з найбільших у світі турбінобудівних підприємств та виробників енергетичного обладнання.

75,22% акцій ВАТ «Турбоатом» перебуває в управлінні державного концерну «Укратомпром».