Туреччина пропонує Україні скасувати візовий режим

Харків. 6 травня. УНІАН. Туреччина запропонувала Україні повністю скасувати візовий режим.

Про це сказав міністр закордонних справ Туреччини Ахмет ДАВУТОГЛУ під час зустрічі з головою Ради міністрів Криму Василем ДЖАРТИ в Сімферополі, повідомили УНІАН у Головному управлінні інформаційної політики Ради міністрів АРК.

Пізніше А.ДАВУТОГЛУ в коментарі журналістам додав, що Туреччина, окрім введення безвізового режиму, розглядає і можливість створення з Україною зони вільної торгівлі.

За його словами, найближчим часом представники зацікавлених міністерств двох країн проведуть зустрічі, присвячені розвитку турецько-українських відносин, після пройдуть переговори на вищому рівні.

«Перша зустріч відбудеться у найближчі два місяці. У липні під час візиту прем`єр-міністр Турецької Республіки пан ЕРДОГАН зустрінеться з Президентом (України) Віктором ЯНУКОВИЧЕМ», - заявив дипломат.

На зустрічах обговорюватимуться «важливі з погляду двох країн» питання.

«Розпочнуться переговори з приводу організації вільних кордонів у торгівлі і будуть ухвалені рішення відносно введення безвізового режиму», - сказав А.ДАВУТОГЛУ.